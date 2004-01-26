Danil_58rus

Работа в Adobe Photoshop: ретушь фотографий, блюр, цветокоррекция, оформление логотипов, создание баннеров и шапок для YT каналов, групп в соц. сетях.

Всем здравствуйте. Раз зашел сюда, значит интересно.

Я начинающий фрилансер, имею опыт работы в фотошопе около 2х лет.

Качественно занимаюсь тем что указал в заголовке, люблю подумать над проектом и добиться достойного результата.

Работал над оформлением порядка 10 групп в ВКонтакте и оформлением игрового форума по онлайн игре.

Качества моей работы

- Быстро

- Качественное выполнение

- Недорого

Надеюсь я тебя заинтересовал!