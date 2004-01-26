Danil_58rus

Работа в Adobe Photoshop: ретушь фотографий, блюр, цветокоррекция, оформление логотипов, создание баннеров и шапок для YT каналов, групп в соц. сетях.
Всем здравствуйте. Раз зашел сюда, значит интересно.
Я начинающий фрилансер, имею опыт работы в фотошопе около 2х лет.
Качественно занимаюсь тем что указал в заголовке, люблю подумать над проектом и добиться достойного результата.
Работал над оформлением порядка 10 групп в ВКонтакте и оформлением игрового форума по онлайн игре.
Качества моей работы
- Быстро
- Качественное выполнение
- Недорого
Надеюсь я тебя заинтересовал!
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