Danil_58rus

Данила Danil_58rus

 
19 летРоссия/Пенза
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Работа в Adobe Photoshop: ретушь фотографий, блюр, цветокоррекция, оформление логотипов, создание баннеров и шапок для YT каналов, групп в соц. сетях.

Всем здравствуйте. Раз зашел сюда, значит интересно. 

Я начинающий фрилансер, имею опыт работы в фотошопе около 2х лет.

Качественно занимаюсь тем что указал в заголовке, люблю подумать над проектом и добиться достойного результата. 

Работал над оформлением порядка 10 групп в ВКонтакте и оформлением игрового форума по онлайн игре.

   Качества моей работы

 - Быстро

 - Качественное выполнение 

 - Недорого

   Надеюсь я тебя заинтересовал!

PhotoshopРетушь фото