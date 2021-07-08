Danil_Leoshko

Данил Леошко Danil_LeoshkoDanil_Leoshko
22 годаРоссия/Красноярск
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Привет! Я парень, который пытается развиваться во всех направлениях и идет до конца во всех своих начинаниях, не обращая внимания на сложности.
Полное имя: Данил Леошко Сергеевич
Мой телефон +79509749314
Город: Красноярск
Дата рождения: 22 апреля 2001г
Опыт работы: Период с 2016г по 2021г (5 лет)
Компьютерные навыки: Монтаж и обработка видео в нескольких программах для многодорожечного редактирования видеофайлов.
Действие аккаунта приостановлено!