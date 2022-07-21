Беру краткосрочные и долгосрочные заказы

Создание 3D персонажей, моделирование одежды, оружия и аксессуаров, моушн дизайн,шейповая анимация, видеомонтаж, а также зацикливание анимации.

Имеются в наличии HDRI карты и текстуры высокого разрешения.

Работаю в программах ZBRUSH, BLENDER, MARMOSET TOOLBAG, SUBSTANCE PAINTER, PHOTOSHOP, PREMIERE PRO, AFTER EFFECTS.

Полный цикл создания 3D персонажа - скульптинг, ретопология, UV развёртка, создание карт для текстурирования, текстурирование, позинг,рендер, композинг.

Создание слайд-шоу в after effects для концертных выступлений. Создание анимированных фонов.

Что входит в стоимость 3D персонажа :

- Подбор референсов

- Скульптинг и создание персонажа, установка позы

- Внесение правок, но не более 5 (за каждый этап)

- 5 Вариантов цвета и текстуры

- Размещение камеры, установка кадра,

- Рендер в необходимых количества

Услуги по моушн дизайну :

- Создание трейлеров

- Трекинги: Track Camera, Track Motion и планарный трекинг.

- Слайд-шоу

- Интро

- Анимация титров

- Шейповая анимация

- Работа с частицами

- Аудиовизуализация

Услуги по видеомонтажу :

- Создание клипов

- Цветокоррекция

- Трекинг титров

- Добавление переходов любой сложности.