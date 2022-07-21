Данил Надыршин Danil_NadirshinDanil_Nadirshin
Создание 3D персонажей, моделирование одежды, оружия и аксессуаров, моушн дизайн,шейповая анимация, видеомонтаж, а также зацикливание анимации.
Имеются в наличии HDRI карты и текстуры высокого разрешения.
Работаю в программах ZBRUSH, BLENDER, MARMOSET TOOLBAG, SUBSTANCE PAINTER, PHOTOSHOP, PREMIERE PRO, AFTER EFFECTS.
Полный цикл создания 3D персонажа - скульптинг, ретопология, UV развёртка, создание карт для текстурирования, текстурирование, позинг,рендер, композинг.
Создание слайд-шоу в after effects для концертных выступлений. Создание анимированных фонов.
Что входит в стоимость 3D персонажа :
- Подбор референсов
- Скульптинг и создание персонажа, установка позы
- Внесение правок, но не более 5 (за каждый этап)
- 5 Вариантов цвета и текстуры
- Размещение камеры, установка кадра,
- Рендер в необходимых количества
Услуги по моушн дизайну :
- Создание трейлеров
- Трекинги: Track Camera, Track Motion и планарный трекинг.
- Слайд-шоу
- Интро
- Анимация титров
- Шейповая анимация
- Работа с частицами
- Аудиовизуализация
Услуги по видеомонтажу :
- Создание клипов
- Цветокоррекция
- Трекинг титров
- Добавление переходов любой сложности.
- Создание 3Д персонажей и 3Д моделирование2 просмотра