Danil_Razor

Нестандартный дизайн, Божественного уровня! Опыт работы неизмеримый годами;)

﻿Но если быть серьезным!

Я закончил полугодовые курсы

Устроился работать в фирме по маркетингу в качестве графического дизайнера.

Затем устроился на работу в компанию по доставке в роли дизайнера

приложения и модератора в дизайн сфере.

Работаю на: Figma,Photoshop и Adobe Illustrator

Делаю: Дизайн сайтов,приложений а так же постов

Опыт работы с Апреля 2021 г.

Почему я решил выбрать направление фриланса?

1. Сдельная з\п.

2. Удобный график.

3. Регулируемый доход.

В моих интересах чтобы заказчик получил 100% удовлетворения от своего заказа!!