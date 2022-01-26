Danil_Razor

Нестандартный дизайн, Божественного уровня! Опыт работы неизмеримый годами;)
Но если быть серьезным!Я закончил полугодовые курсы по графическому и web-дизайну.
Устроился работать в фирме по маркетингу в качестве графического дизайнера.
Затем устроился на работу в компанию по доставке в роли дизайнера
приложения и модератора в дизайн сфере.
Работаю на: Figma,Photoshop и Adobe Illustrator
Делаю: Дизайн сайтов,приложений а так же постов
Опыт работы с Апреля 2021 г.
Почему я решил выбрать направление фриланса?
1. Сдельная з\п.
2. Удобный график.
3. Регулируемый доход.
В моих интересах чтобы заказчик получил 100% удовлетворения от своего заказа!!