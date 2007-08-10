Дизайн та створення прототипів будь-яких інтерфейсів "під ключ".

Усім привіт!

Я - досвідчений UX/UI дизайнер із дворічним стажем. Моя спеціалізація - створення і оптимізація інтерфейсів для різних типів продуктів, починаючи від веб-сайтів і мобільних додатків і закінчуючи програмним забезпеченням.



Моє портфоліо включає в себе різноманітні проекти, від створення легких і інтуїтивних інтерфейсів для магазинів до складних корпоративних платформ з багатьма функціями. Моя мета - забезпечити користувачів зручним і ефективним взаємодією з продуктом, що веде до покращення їхнього досвіду і задоволення.



Я володію всіма необхідними інструментами для прототипування та дизайну, такими як Adobe XD, Figma та Sketch, і завжди готовий працювати над проектами від початку до завершення. Моя робота включає в себе аналіз користувацьких потреб, створення інтерфейсів, відображення їх через прототипи та підтримку впровадження дизайну в життя.

Я завжди відкритий до співпраці та готовий приймати нові виклики. Надішліть мені повідомлення, і ми можемо обговорити ваші потреби і вимоги до дизайну вашого продукту.



Що я можу вам зробити?

- Дизайн інтерфейсів.

- Дизайн сайту/форуму.

- Створеня оригінального логотипу під ваши проекти.

- Векторне редагування

- Створення банерів.



Як зі мною звязатися?



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Emeil: [email protected]