Danil_Yelahin

Архитектор, дизайнер, визуализатор

Архитектор, дизайнер, визуализатор.

Месторасположение: Минск, ст.м.Спортивная

Телефон:+375-29-253-61-49

E-mail: [email protected]

Образование: высшее

Семейное положение: холост

Свободное владение 3ds Max + V-Ray, Adobe Autocad, Adobe Photoshop, Corel Draw/PhotoPaint, опытный ПК и интернет пользователь; умение рисовать от руки, общаться с заказчиком.

Владение языками: английcкий (разговорный уровень)

Наличие водительских прав (категория В)

Креативный, дисциплинированный, пунктуальный, активный, коммуникабельный, легко обучаем, без вредных привычек, стремится к продвижению по карьерной лестнице и повышению квалификации.