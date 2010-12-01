Danil_Yelahin

Архитектор, дизайнер, визуализатор
Архитектор, дизайнер, визуализатор.
Месторасположение: Минск, ст.м.Спортивная
Телефон:+375-29-253-61-49
E-mail: [email protected]
Образование: высшее
Семейное положение: холост
Свободное владение 3ds Max + V-Ray, Adobe Autocad, Adobe Photoshop, Corel Draw/PhotoPaint, опытный ПК и интернет пользователь; умение рисовать от руки, общаться с заказчиком.
Владение языками: английcкий (разговорный уровень)
Наличие водительских прав (категория В)
Креативный, дисциплинированный, пунктуальный, активный, коммуникабельный, легко обучаем, без вредных привычек, стремится к продвижению по карьерной лестнице и повышению квалификации.
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