DanilaBogdanov

Здравствуйте. Меня зовут Данила Богданов, я профессиональный фотограф международного класса, имеющий опыт работы зарубежом

В своей работе я использую индивидуальный творческий подход к каждой съемке. Ко мне обычно обращаются те клиенты, кому интересна в первую очередь необычная, красивая художественная фотография, а не количество сделанных кадров.

Я нахожусь в постоянном поиске интересных, красивых сюжетов, пытаюсь максимально выразиться творчески и сделать для Вас живые, эмоционально насыщенные и технически совершенные фотографии, которые будут радовать Вас долгие годы.