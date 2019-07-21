DanilaMaker

Данила DanilaMaker

 
23 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Могу помочь Вам в сфере монтажа.

Могу:

  • Монтировать видео средней сложности в Sony Vegas Pro;
  • Редактировать фото в Photoshop;
  • Сделать не сложную анимацию или гифку в Adobe Animate CC;
  • Могу сделать ещё работу в зависимости от сложности заказа.
Так как я начинающий фрилансер школьник, я беру малую цену за все услуги.

  

Анимация
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 часов
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Видеомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$1/час
от $2от 3 часов
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $1от 2 часов
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$1/час
от $3от 14 дней
нет рейтинга