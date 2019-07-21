Могу помочь Вам в сфере монтажа.
Могу:
- Монтировать видео средней сложности в Sony Vegas Pro;
- Редактировать фото в Photoshop;
- Сделать не сложную анимацию или гифку в Adobe Animate CC;
- Могу сделать ещё работу в зависимости от сложности заказа.
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Анимация
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$1/час
от $1от 2 часов
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Видеомонтаж
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$2/час
от $2от 1 дня
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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$1/час
от $2от 3 часов
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Обработка фотографий
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$2/час
от $1от 2 часов
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$1/час
от $3от 14 дней
нет рейтинга