Danila_Sukh

Создание лендингов и одностраничников.
Всем привет! Немного с Вами познакомимся.
Меня зовут Данила.
Качественно сделаю адаптивную верстку на
основе ваших макетов из Figma.
В течение недели после передачи готовой верстки, я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые мог пропустить при приеме работы и замечены Вами позже.
Мои качества:
-Ответственный и целеустремленный
-Всегда довожу дело до конца
-Обращаю внимание и уделяю достаточно времени мелочам
-Открыт для новых знаний и постоянно работаю над собой
Что использую при верстке:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Flexbox,
GRID, БЭМ и установка шрифтов.
Действие аккаунта приостановлено!