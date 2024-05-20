Danila_Sukh

Создание лендингов и одностраничников.

Всем привет! Немного с Вами познакомимся.

Меня зовут Данила.

Качественно сделаю адаптивную верстку на

основе ваших макетов из Figma.

В течение недели после передачи готовой верстки, я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые мог пропустить при приеме работы и замечены Вами позже.

Мои качества:

-Ответственный и целеустремленный

-Всегда довожу дело до конца

-Обращаю внимание и уделяю достаточно времени мелочам

-Открыт для новых знаний и постоянно работаю над собой

Что использую при верстке:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Flexbox,

GRID, БЭМ и установка шрифтов.