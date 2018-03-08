Добрый день! Нужно создать сайт, где будет отображаться карта города, где можно будет добавлять или удалять пины в реальном времени. Карта не обширная, всего под один город, без регионов. ...
Сайты «под ключ»13 заявок
Закрыт
7 лет назад
Добрый день! Нужно создать сайт, где будет отображаться карта города, где можно будет добавлять или удалять пины в реальном времени. Карта не обширная, всего под один город, без регионов. ...
Добрый день! Нужно создать сайт, на котором будет карта, которую можно изменять в реальном времени. Например добавлять препядствия на дороге или убирать его. Карта не обширная, всего одного города без регионов. ...