Здравствуйте! Я начинающий веб-дизайнер

Предлагаю вам заказать у меня сайт или лэндинг почти за бесплатно. Ваш сайт мне нужен будет для портфолио, от чего ваш сайт только выиграет, ведь мне нужно крутое портфолио :)

Работаю на платформе Tilda и Figma.

Занимаюсь созданием, доработкой и редизайном сайтов

Landing Page;

Сайт-визитка (ваше портфолио);

Интернет-магазин;

Корпоративный сайт.

Подхожу к работе с умом:

1. Проведём беседу, я узнаю, что вы хотите, ваши предпочтения.

2. Проведу анализ вашего рынка, изучу потребности ЦА

3. Утверждаю концепцию сайт, отправляю вам mood board, где будут цвета, шрифт, качественные картинки (если своих нет) для сайта.

4. После Вашего утверждения прорисовываю дизайн.