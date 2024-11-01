Danke

Даниил Danke

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Кто я?

Я Danke! Дизайнер принтов, музыкальных обложек, баннеров и логотипов. Имею свой дизайнерский стиль в направлении граффити, уличной, хип-хоп и хоррор эстетики. Сделаю для вас отличительный дизайн с своим уникальным стилем. Пишите! Буду рад сотрудничеству! Дизайны продаются!

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Иллюстрации и Рисунки
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$4/час
от $25от 1 дня
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