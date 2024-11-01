Кто я?

Я Danke! Дизайнер принтов, музыкальных обложек, баннеров и логотипов. Имею свой дизайнерский стиль в направлении граффити, уличной, хип-хоп и хоррор эстетики. Сделаю для вас отличительный дизайн с своим уникальным стилем. Пишите! Буду рад сотрудничеству! Дизайны продаются!