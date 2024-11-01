Кто я?
Я Danke! Дизайнер принтов, музыкальных обложек, баннеров и логотипов. Имею свой дизайнерский стиль в направлении граффити, уличной, хип-хоп и хоррор эстетики. Сделаю для вас отличительный дизайн с своим уникальным стилем. Пишите! Буду рад сотрудничеству! Дизайны продаются!
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Destroy Lonely Cloнет просмотров
- Destroy Lonelyнет просмотров
- Melancholics of Cultureнет просмотров
- LYFESTYLEнет просмотров
- ИЗНУТРИнет просмотров
- DESERTнет просмотров
- FREERIO3нет просмотров
- The Road to The Endнет просмотров
- Creator visualнет просмотров
- Risen1 просмотр
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Иллюстрации и Рисунки
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