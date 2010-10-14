Dankovsky

Даниил Dankovsky

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Донастроить переадресацию домена на сайте Joomla

    Есть сайт на reg.ru на joonla. Был один домен, теперь нужно что бы был другой. Домен новый зарегал. Переадресацию настроил. Вот только сам сайт поломал. Что-то там в каталогах наверное напутал переименовывая папки. Для того ...

    Joomla
    Системное администрирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Почистить сайт от вирусов, обновить CMS (Joomla)

    Здравствуйте. Необходимо почистить сайт от вирусов, обновить CMS (Joomla). Проверить безопасность сайта в соответствии с рекомендациями хостинга: https://www.reg.ru/support/hosting-i-servery/hosting-sajtov/bezopasnost-hostinga/chto-delat-esli-sayt-zarazhen Сайт: astrona.ru

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • "Накрутить" PAD как в примере

    Привет! Мне нужен такой же или максимально похожий звук. Накрутить нужно на любом VST синте (доступном на торрентах), желательно "аналоговом" Сайлент, DCAM Synth Squad - Strobe, и тп. , мне прислать файл пресет. А я вам ...

    Музыка и Звуки3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Афиша и флаер концерта группы "Капитан Лето"

    $40

    Афиша А3, флаер А5. Требования: - Соблюдение правил типографики, орфографии и пунктуации; - Вся информация должна легко восприниматься; - Без использования фотографий группы; - Допускаются иллюстрации и коллажи на морскую тему или повторяющие сюжеты из песен группы равно как и ...

    Наружная реклама14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переделка сайта (Друпал)

    Спец по друпалу (6-7) Натянуть верстку Подправить модуль (юридической консультации, вопрос-ответ) т.з. по ссылке http://dl.dropbox.com/u/1505690/uvolnet/uvwebrazr.docx (верстка http://dl.dropbox.com/u/1505690/uvolnet/html2.zip) Сразу предлагайте сколько денег ~хотите за работу. Оплата вебманями, предоплата 50% остальное после сдачи проекта.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
yakyn
40 летИспания
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Почистить сайт от вирусов, обновить CMS (Joomla)
Приятное общение, ни каких заморочек, все по делу. Своевременная оплата. Всем рекомендую.
Полностью доволен сотрудничеством. Общение со Станиславом оперативное и комфортное. Работа выполнена в полной мере и даже больше. Одним словом Станислав - профессионал. Рекомендую!
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