Есть сайт на reg.ru на joonla. Был один домен, теперь нужно что бы был другой. Домен новый зарегал. Переадресацию настроил. Вот только сам сайт поломал. Что-то там в каталогах наверное напутал переименовывая папки. Для того ...
- Системное администрирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Необходимо почистить сайт от вирусов, обновить CMS (Joomla). Проверить безопасность сайта в соответствии с рекомендациями хостинга: https://www.reg.ru/support/hosting-i-servery/hosting-sajtov/bezopasnost-hostinga/chto-delat-esli-sayt-zarazhen Сайт: astrona.ruСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Привет! Мне нужен такой же или максимально похожий звук. Накрутить нужно на любом VST синте (доступном на торрентах), желательно "аналоговом" Сайлент, DCAM Synth Squad - Strobe, и тп. , мне прислать файл пресет. А я вам ...Музыка и Звуки3 заявкиЗакрыт6 лет назад
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Афиша А3, флаер А5. Требования: - Соблюдение правил типографики, орфографии и пунктуации; - Вся информация должна легко восприниматься; - Без использования фотографий группы; - Допускаются иллюстрации и коллажи на морскую тему или повторяющие сюжеты из песен группы равно как и ...Наружная реклама14 заявокЗакрыт9 лет назад
Спец по друпалу (6-7) Натянуть верстку Подправить модуль (юридической консультации, вопрос-ответ) т.з. по ссылке http://dl.dropbox.com/u/1505690/uvolnet/uvwebrazr.docx (верстка http://dl.dropbox.com/u/1505690/uvolnet/html2.zip) Сразу предлагайте сколько денег ~хотите за работу. Оплата вебманями, предоплата 50% остальное после сдачи проекта.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Редизайн сайта http://uvolneniyam.net/ нужно несколько расширить функционал в соответствии с т.з. и подновить\переделать стиль. Тех. задание имеется - http://dl.dropbox.com/u/1505690/uvolnet/uvolnettz.docДизайн сайтов22 заявкиЗакрыт13 лет назад