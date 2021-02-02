Качественная адаптивная верстка с валидным крассбраузерным кодом
О себе:
Я начинающий верстальщик, а потому постоянно изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работаю на совесть, с головой погружаясь в каждый проект. Даже если вы решили внести правки в дизайн своего сайта или добавить какие-то функции, в течение месяца внесу коррективы бесплатно. Мне очень важно, чтобы клиент остался доволен!
Плюсы:
- Всегда на связи.
- Валидный, кроссбраузерный код
- Оптимизация скорости загрузки сайта
- Соблюдение сроков
- Работа без предоплаты
- Поддержка выполненных проектов.
В работе использую:
- Jquery
- Sass(scss)
- Gulp
- Методология БЭМ
- Bootstrap
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
- Responsive
- Parallax scrolling
- Pixel perfect
Связаться со мной:
viber +380689325123
email [email protected]
facebook facebook.com/HalynaBRydasova