Danluck

Галина Ридасова Danluck

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Качественная адаптивная верстка с валидным крассбраузерным кодом

О себе:

Я начинающий верстальщик, а потому постоянно изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работаю на совесть, с головой погружаясь в каждый проект. Даже если вы решили внести правки в дизайн своего сайта или добавить какие-то функции, в течение месяца внесу коррективы бесплатно. Мне очень важно, чтобы клиент остался доволен!

Плюсы:

  • Всегда на связи.
  • Валидный, кроссбраузерный код

  • Оптимизация скорости загрузки сайта
  • Соблюдение сроков
  • Работа без предоплаты
  • Поддержка выполненных проектов.

В работе использую:

  • Jquery
  • Sass(scss)
  • Gulp
  • Методология БЭМ
  • Bootstrap
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
  • Responsive
  • Parallax scrolling
  • Pixel perfect

Связаться со мной:

viber +380689325123

email [email protected]

facebook facebook.com/HalynaBRydasova