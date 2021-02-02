Качественная адаптивная верстка с валидным крассбраузерным кодом

О себе:

Я начинающий верстальщик, а потому постоянно изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работаю на совесть, с головой погружаясь в каждый проект. Даже если вы решили внести правки в дизайн своего сайта или добавить какие-то функции, в течение месяца внесу коррективы бесплатно. Мне очень важно, чтобы клиент остался доволен!

Плюсы:

Всегда на связи.

Валидный, кроссбраузерный код

Оптимизация скорости загрузки сайта

Соблюдение сроков

Работа без предоплаты

Поддержка выполненных проектов.

В работе использую:

Jquery

Sass(scss)

Gulp

Методология БЭМ

Bootstrap

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

Responsive

Parallax scrolling

Pixel perfect

Связаться со мной:

viber +380689325123

email [email protected]

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