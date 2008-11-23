Евдокимова Анна Александровна.

Проживаю по адресу: пер. Тагайский 5-53, тел. (8422) 34-12-27, мобильный +7-917-603-03-86, e-mail: [email protected]

1980 года рождения. Родилась и живу в г. Ульяновске.

Образование: учусь в Ульяновском государственном университите на 4 курсе (заочное отделение), специальность: культурология.

По мимо этого закончила двух годичные курсы в ЦОБТ (Центр Образовательных Бизнес Технологий) по специальности "Реклама и PR",

получила квалификацию "рекламист-дизайнер"(2001 год).

так же в 2001 году в Ульяновской художественной школе получила специальность художник-консультант по дизайну одежды.

Стаж работы: общий стаж работы 8 лет, с 1998 года. Стаж работы дизайнером с 2002 года.

С мая 2002 года работала в фотосалоне "Кодак", занималась обработкой фотографий, восстановлением испорченных фотографий, составлением коллажей.

С августа по октябрь 2004 года работала в типографии "ПИЦ "Арсенал" в качестве художника-дизайнера. Основные обязанности: подготовка материалов в печать,

запись поскрипта, разработка макетов для полиграфической продукции.

С февраля 2005 года работала в дизайн-студии "Джем" в качестве дизайнера. Основные обязанности: разработка и подготовка для передачи в типографию

макетов для полиграфической продукции, разработка логотипа, фирменных констант для заказчика и т.д.

С июля 2005 по июнь 2007 года - Рекламное агентсво "Новый стиль", г. Ульяновск

Дизайнер (Полная занятость)

Рекламное агентство. Основные направления: оперативная полиграфия (цифровая печать), наружная реклама, полиграфия (офсетная печать).

Должностные обязанности: Разработка и подготовка для передачи в типографию, макетов для полиграфической продукции, разработка дизайна наружной рекламы (лайт-боксы, широкоформатная печать, оракал)

С июля 2007 по декабрь 2007 года - ИП Потапенко, г. Подольск

Дизайнер (Полная занятость)

Рекламное агентство. Основные направления: оперативная полиграфия (цифровая печать), наружная реклама, полиграфия (офсетная печать), сувенирная продукция.

Должностные обязанности: Разработка и подготовка для передачи в типографию, макетов для полиграфической продукции, разработка дизайна наружной рекламы (лайт-боксы, широкоформатная печать, оракал), разработка и подготовка макетов для сувенирной продукции (ручки, блокноты (тиснение), пакеты, кружки и т.п.)

Владею следующими программами: Photoshop, Corel Draw, Illustrator.