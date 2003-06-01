ОБРАЗОВАНИЕ:
Незаконченное высшее.
Московский Государственный Лингвистический Университет
Факультет: Переводческий
Специальность: Международные Отношения
ОПЫТ РАБОТЫ: 2 года по специальности.
Даты начала и окончания работы: 06.2003-07.2005.
Полное наименование организации:
ООО «Мишеронская стеклотарная компания».
Должность: переводчик (синхронный перевод, перевод технических документов, работа с иностранными специалистами)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
Иностранные языки: английский: свободный (advanced), устная и письменная формы. Французский: базовые знания.
Владение компьютером: пользователь (Microsoft Office, Windows, Internet.)
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