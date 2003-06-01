Danniy

Дарья Филимонова Danniy

 
36 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

ОБРАЗОВАНИЕ:

Незаконченное высшее.

Московский Государственный Лингвистический Университет

Факультет: Переводческий

Специальность: Международные Отношения

ОПЫТ РАБОТЫ: 2 года по специальности.

Даты начала и окончания работы: 06.2003-07.2005.

Полное наименование организации:

ООО «Мишеронская стеклотарная компания».

Должность: переводчик (синхронный перевод, перевод технических документов, работа с иностранными специалистами)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Иностранные языки: английский: свободный (advanced), устная и письменная формы. Французский: базовые знания.

Владение компьютером: пользователь (Microsoft Office, Windows, Internet.)