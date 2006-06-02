Здравствуйте! Нужно разработать 2 сайта. Тематика - изготовление металопластиковых окон. ТЗ пока не готовы. Но есть образей того, как это все должно выглядеть. Сайты должны быть не похожими друг на друга. образец - www.mosokna.ru/ или ...
- Сайты «под ключ»55 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Здравствуйте, интересует создания флеш презентации для украинского банка, образец функциональности есть, текст тоже есть, нужно придумать идею и сделать графику. Образец сброшу по требованию. Давайте цены и идеи. Будем работать.Веб-программирование25 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Ребята, уверен, у многий есть уже готовые работы, не увидешвшие жизни, на тему мебельного производства. Куплю с удовольствием такой шаблон. Главное что б он был уникальным, а не с темплейтов, и к скрасивым, графическим дизайном ...Прочее18 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуеться создать два сайта: один - флеш шапка, и html, тематика - конный клуб второй - графика и html, тематика - мебельная фирма по цене - 150 у.е. за оба сайта. предлогайте свои цены. и портфолио. Возможно есть готовые ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт18 лет назад
Интересует сотрудничество на постоянной основе с Flash -дизайнером для создания Flash-презентаций и другой подобой работы. Мы крупное рекламно-полиграфическое агентство. Ждем Ваши портфолио ориентировочные цены.Презентации27 заявокЗакрыт18 лет назад