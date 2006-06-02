DannyBoy

Гость DannyBoy

 
NaN летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка сайта

    Здравствуйте! Нужно разработать 2 сайта. Тематика - изготовление металопластиковых окон. ТЗ пока не готовы. Но есть образей того, как это все должно выглядеть. Сайты должны быть не похожими друг на друга. образец - www.mosokna.ru/ или ...

    Сайты «под ключ»55 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Флеш презентация

    $250

    Здравствуйте, интересует создания флеш презентации для украинского банка, образец функциональности есть, текст тоже есть, нужно придумать идею и сделать графику. Образец сброшу по требованию. Давайте цены и идеи. Будем работать.

    Веб-программирование25 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Куплю новый шаблон для сайта мебельной тематики

    $50

    Ребята, уверен, у многий есть уже готовые работы, не увидешвшие жизни, на тему мебельного производства. Куплю с удовольствием такой шаблон. Главное что б он был уникальным, а не с темплейтов, и к скрасивым, графическим дизайном ...

    Прочее18 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Дизайн двух сайтов

    Требуеться создать два сайта: один - флеш шапка, и html, тематика - конный клуб второй - графика и html, тематика - мебельная фирма по цене - 150 у.е. за оба сайта. предлогайте свои цены. и портфолио. Возможно есть готовые ...

    HTML
    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Flash - презентации

    Интересует сотрудничество на постоянной основе с Flash -дизайнером для создания Flash-презентаций и другой подобой работы. Мы крупное рекламно-полиграфическое агентство. Ждем Ваши портфолио ориентировочные цены.

    Презентации27 заявок
    Закрыт
    18 лет назад