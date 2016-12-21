DanyDymow

Даниил DanyDymow

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Manual QA Tester

Закончил курсы Manual QA,QAtestlab,DataArt IT school. Есть небольшой опыт тестирование веб приложений,в том числе новый дизайн vk.com. Так же есть образование дизайнера.Так что я смогу оценить ваш сайт не только по функционалу,UI,UX но так же могу посоветовать улучшения по палитре,фону,расположению,форме кнопок и т.д. Цену беру не большую.Сроки гарантирую кротчайшие. Для меня важен результат.

Отзывы заказчиков

conus
46 лет
19 лет в сервисе
Был
день назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Протестировать интернет магазин на баги, UX UI
спасибо!
Все хорошо.Хоть и работали в первый раз,заказчик оплатил все сумму и в срок. Остался доволен,интересный заказ,надеюсь на сотрудничество в будущем.
Ответный отзыв