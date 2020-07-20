DanyaErshov

Ретушер

﻿Занимаюсь ретушью фото и коллажированием около 4 лет. Параллельно с этим получаю образование - дизайнер в области культуры и искусства. Я открыт для интересных предложений и готов реализовать проекты и ваши идеи любой сложности в постобработке.

В ретушь фото входит:

1. Настройка баланса белого2. Цветокоррекция и тонирование3. Ретушь кожи 4. Удаление ненужных объектов с фотографии5. Коррекция лица и фигуры6. Улучшение качества фотографии

7. Коллажирование8. Пакетная обработка (Photoshop+CameraRaw+Lightroom)