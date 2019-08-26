DanyaXyrma

Уникальность для каждого удобство для всех

Добрый день

Я студент 3го курса и уже задумываюсь о том кем я буду после учебы, поэтому начал заниматься дизайном и занимаюсь уже более 6 месяцев за это время я многому научился и умею работать в таких программах как Adobe XD, Figma, Illustrator, Photoshop, так же немного освоил программы Adobe AF, Vegas Pro. Ежедневно я занимаюсь и совершенствую свои навыки Хочу дальше развиваться и увеличить свой скилл как Веб дизайнер так и в сфере дизайна в общем.

Спасибо.