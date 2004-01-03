Перевод, транскрибирование, перепечатка

Есть опыт работы копирайтера на английском языке (1 год). Кроме текстов пишу рефераты, курсовые и многое другое. Буду рад помочь с выполнением разных задач.

Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов; печать текста с книжных носителей; ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, сверка после внесения правок набор информации с представленных графических файлов в текстовый документ.

При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.

Владею казахским, русским и английским языками.

Ответственный, надёжный и целеустремлённый.

Могу гарантировать качество выполняемой работы.