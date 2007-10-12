DarakuTenshi

Максим Литвинов DarakuTenshiDarakuTenshi
37 летУкраина/Харьков
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Платформы: предпочтительно Linux, есть опыт создания кроссплатформеных приложений (Linux и Windows)
Языки: C (в основном пользуюсь gcc), Python.
Скриптовые языки: PHP (MySQl, SQLite), Perl , BASH.
Работал с (для C, Python): GTK+ 2.x, SQLite, PostgreSQL, ASN1, OpenSSL
Имею опты: программирования под Linux, создания распределённой системы автоматизации тестирования ПО, работы в комманде, написания технической документации по проекту.
Победа в конкурсах:
http://linuxonpower.com/winners.php?year=2005