Резюме
ФИО: Кравченко Александра Сергеевна
Профессия: дизайнер интерьера, экстерьера, выставочных стендов, визуализатор, ретуш фотографий.
Образование: высшее
Опыт работы:
Фриланс работа паралельно с дневным обучением
Должностные обязанности:
· Умение рисовать руками
· Проектирование и дизайн интерьера ресторана
· Проектирование и дизайн интерьера жилых помещений
· Разработка конструкций выставочных стендов
· Разработка конструкций мебели и оборудования с учетом требований эргономики
· Разроботка декоративных элементов интерьера
· Визуализация интерьеров
· Подбор цветового решения интерьера
· Планировка интерьера
· Создание художественного образа интерьера
· Ретуш фотоизображения
· Работа с заказчиком
Образование:
Художественная студия (академический рисунок и живопись).
Харьковский художественный лицей.
Харьковская государственная академия дизайна и искусств,
специальность «Дизайн интерьеа», ф-т «Дизайн среды» дневное отделение.
Знание ПК:
Windows 9x; NT; 2000, XP
Программы:
· Microsoft Office
· Adobe Photoshop
· Adobe InDesign
· Adobe Illustrator
· Corel DRAW
· 3D max + Vray
· AutoCad (изучаю)
Языки:
· Английский - выше среднего
· Русский
· Украинский
Контакты:
Тел.: +38 (068) 889-19-54
Email: [email protected]
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