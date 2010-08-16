Darbinex

Александра Кравченко Darbinex

 
34 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Дизайнер интерьера

Резюме

ФИО: Кравченко Александра Сергеевна

Профессия: дизайнер интерьера, экстерьера, выставочных стендов, визуализатор, ретуш фотографий.

Образование: высшее

Опыт работы:

Фриланс работа паралельно с дневным обучением

Должностные обязанности:

· Умение рисовать руками

· Проектирование и дизайн интерьера ресторана

· Проектирование и дизайн интерьера жилых помещений

· Разработка конструкций выставочных стендов

· Разработка конструкций мебели и оборудования с учетом требований эргономики

· Разроботка декоративных элементов интерьера

· Визуализация интерьеров

· Подбор цветового решения интерьера

· Планировка интерьера

· Создание художественного образа интерьера

· Ретуш фотоизображения

· Работа с заказчиком

Образование:

Художественная студия (академический рисунок и живопись).

Харьковский художественный лицей.

Харьковская государственная академия дизайна и искусств,

специальность «Дизайн интерьеа», ф-т «Дизайн среды» дневное отделение.

Знание ПК:

Windows 9x; NT; 2000, XP

Программы:

· Microsoft Office

· Adobe Photoshop

· Adobe InDesign

· Adobe Illustrator

· Corel DRAW

· 3D max + Vray

· AutoCad (изучаю)

Языки:

· Английский - выше среднего

· Русский

· Украинский

Контакты:

Тел.: +38 (068) 889-19-54

Email: [email protected]

AutoCADInDesignIllustratorPhotoshop
Портфолио