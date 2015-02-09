DardaVinci

Создание логотипов под ключ

"Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий и я занимаюсь разработкой лого на протяжении 5 лет, работаю в основном в буржунете и вполне успешно.Вы получите профессиональный дизайн отличный от того, что предлагают обычно в рунете, уровень намного выше.

Сделаю быстро, качественно, и даже дешевле!Так же я занимаюсь дизайном:

Баннеров

Визиток

Эксклюзивный обложек и шапок под сайт

Любые работы по обработке изображений в графическом редакторе фотошоп

Если возникнут вопросы - пишите.С Уважением Дмитрий.