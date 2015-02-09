DardaVinci

Создание логотипов под ключ
"Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий и я занимаюсь разработкой лого на протяжении 5 лет, работаю в основном в буржунете и вполне успешно.Вы получите профессиональный дизайн отличный от того, что предлагают обычно в рунете, уровень намного выше.
Сделаю быстро, качественно, и даже дешевле!Так же я занимаюсь дизайном:
Баннеров
Визиток
Эксклюзивный обложек и шапок под сайт
Любые работы по обработке изображений в графическом редакторе фотошоп
Если возникнут вопросы - пишите.С Уважением Дмитрий.
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