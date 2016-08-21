Уникальные, интересные тексты

Добрый день, меня зовут Дарья. Я очень рада, что вы заглянули в мой профиль

Я создаю уникальные, грамотные, интересные тексты.

Что я предлагаю:

- продающие, информационные, seo-тексты для любых источников в интернете и оффлайне;

- редактура.

-копирайтинг

-перевод текста

Как я работаю:

- получаю запрос от заказчика;

- выявляю потребности;

- согласовываю условия;

- выполняю работу;

- получаю оплату

- передаю работу заказчику;

- вношу правки, корректирую и довожу текст до совершенства в соответствии с комментариями заказчика.