Уникальные, интересные тексты
Добрый день, меня зовут Дарья. Я очень рада, что вы заглянули в мой профиль
Я создаю уникальные, грамотные, интересные тексты.
Что я предлагаю:
- продающие, информационные, seo-тексты для любых источников в интернете и оффлайне;
- редактура.
-копирайтинг
-перевод текста
Как я работаю:
- получаю запрос от заказчика;
- выявляю потребности;
- согласовываю условия;
- выполняю работу;
- получаю оплату
- передаю работу заказчику;
- вношу правки, корректирую и довожу текст до совершенства в соответствии с комментариями заказчика.