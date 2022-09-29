Dari_Hetsko

Рудий маркетолог, креативниця. Обожнюю створювати та вкладати емоцію у все, з чим працюю

Привіт! Ну що, довго вигадувати не буду і напишу перше, що спало на думку. В якийсь момент зрозуміла, що маркетинг, бренди, реклама, копірайт і все, що з цим пов'язано, - це мій особистий драйвер і задоволення у чистому вигляді. Це те, що я обожнюю, чому постійно навчаюсь і чим можу бути корисна вам. Тож якщо у вас є запит на створення чогось із маркетингового світу, що має працювати і бути в самісеньке сердечко, то давайте зробимо щось круте разом!