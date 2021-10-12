Создам дизайн интерьера Вашей мечты и спроектирую систему отопления

Выпустилась в 2019 году по специальности архитектура. Была старостой группы. О своих качествах: пунктуальна, ответственна, коммуникабельна, быстро схватываю, позитивно настроена на работу и готова учиться новому. Также имеется организационный опыт. Очень хочу продолжать деятельность в сфере проектирования, дизайна или строительства. Неоднократно проходила курсы повышения квалификации во время учебы и периодически продолжаю обучаться. В данное время работаю инженером-проектировщиком в компании продающей инженерное и сантехническое оборудование. Периодически провожу встречи- презентации проектов для заказчиков, также выступаю в роли лектора на уроках повышения квалификации сотрудников компании в сфере автополива. В свободное от работы время работаю в программах по 3d моделированию и разрабатываю концептуальные решения дизайнов интерьера и экстерьера.