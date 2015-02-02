Емельянова Дарья

Личная информация:

· Москва, район проживания: Матвеевское (м.Славянский бульвар).

· Семейное положение: не замужем, детей нет.

· Гражданство: русская.

Образование:

· Учебное заведение: Московский ПедагогическийГосударственный университет (Им. Ленина), географический факультет.

· Специальность: преподаватель географии ибиологии.

· Высшее, Дневная\Очная форма обучения.

Иностранныеязыки:

· Язык: английский.

· Уровень: разговорный.

Опытработы:

1. Октябрь 2013 – по н.в.

г. Москва OMI (online market intelligence, http://www.omirussia.ru ), Руководитель проектов.

Должностные обязанности:Создание, ведение, контроль проектов (anketka.ru) в Kinesis panel, отчёты.

2. Март 2013 – октябрь 2013

г. Москва PricewaterhouseCoopers(http://www.pwc.com ), Администратор\Оператор

Должностные обязанности: Работа скорреспонденцией, ведение базы данных, ведение документооборота, ведение

финансовой отчетности, сверка счетов, работа на ресепшене, факсы, IBM Lotus

Notes, UPS.

Дополнительная информация:

· Ключевыенавыки: презентабельная внешность, умение работать в команде, ответственность,

хорошие организаторские навыки, позитивность, эффективность, исполнительность,

лёгкая обучаемость новым задачам, навыки публичных выступлений, хорошая

адаптация к изменяющимся условиям, лидерство, концептуальное мышление, хорошие

навыки убеждения и ведения переговоров, дипломатичность, тактичность.

· Компьютерные навыки: опытный пользователь M.Office(PowerPoint, Word, Excel, Outlook) работа в сети интернет (Goоgle Chrome, Safari и др.) профессиональные программы ( Lotus Notes, Kinesis), знание операционных систем (Windows, OS).

· Рекомендации:OMI +7 (495) 660-94-15 Мария Жукова руководитель СО отдела.

• Опыт работы продавцом-консультантом и кассиром в скейт-борд магазинах (спорт) "Сквот", "Кнаф" (2008)

• Опыт работы помощником коммерческого директора "Инвидео" интерактивное телевидение гостиниц. (2009)

• Опыт работы помощником директора салона красоты. (2011)

Осебе:

Я люблю изанимаюсь йогой, играю в шахматы, в волейбол. Всегда работаю над развитием и

совершенствованием моих личностных качеств.