Емельянова Дарья
Личная информация:
· Москва, район проживания: Матвеевское (м.Славянский бульвар).
· Семейное положение: не замужем, детей нет.
· Гражданство: русская.
Образование:
· Учебное заведение: Московский ПедагогическийГосударственный университет (Им. Ленина), географический факультет.
· Специальность: преподаватель географии ибиологии.
· Высшее, Дневная\Очная форма обучения.
Иностранныеязыки:
· Язык: английский.
· Уровень: разговорный.
Опытработы:
1. Октябрь 2013 – по н.в.
г. Москва OMI (online market intelligence, http://www.omirussia.ru ), Руководитель проектов.
Должностные обязанности:Создание, ведение, контроль проектов (anketka.ru) в Kinesis panel, отчёты.
2. Март 2013 – октябрь 2013
г. Москва PricewaterhouseCoopers(http://www.pwc.com ), Администратор\Оператор
Должностные обязанности: Работа скорреспонденцией, ведение базы данных, ведение документооборота, ведение
финансовой отчетности, сверка счетов, работа на ресепшене, факсы, IBM Lotus
Notes, UPS.
Дополнительная информация:
· Ключевыенавыки: презентабельная внешность, умение работать в команде, ответственность,
хорошие организаторские навыки, позитивность, эффективность, исполнительность,
лёгкая обучаемость новым задачам, навыки публичных выступлений, хорошая
адаптация к изменяющимся условиям, лидерство, концептуальное мышление, хорошие
навыки убеждения и ведения переговоров, дипломатичность, тактичность.
· Компьютерные навыки: опытный пользователь M.Office(PowerPoint, Word, Excel, Outlook) работа в сети интернет (Goоgle Chrome, Safari и др.) профессиональные программы ( Lotus Notes, Kinesis), знание операционных систем (Windows, OS).
· Рекомендации:OMI +7 (495) 660-94-15 Мария Жукова руководитель СО отдела.
• Опыт работы продавцом-консультантом и кассиром в скейт-борд магазинах (спорт) "Сквот", "Кнаф" (2008)
• Опыт работы помощником коммерческого директора "Инвидео" интерактивное телевидение гостиниц. (2009)
• Опыт работы помощником директора салона красоты. (2011)
Осебе:
Я люблю изанимаюсь йогой, играю в шахматы, в волейбол. Всегда работаю над развитием и
совершенствованием моих личностных качеств.