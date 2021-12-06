DariaBorisenko

Являюсь ведущим архитектором проектов.
Выполняю проектную и рабочую документацию индивидуальных жилых домов, бань, коттеджей.
За 5 лет работы накопилось более 50 готовых рабочих проектов, на любой вкус, различных габаритов и площади - покупаете готовый проект и можете сразу приступать к строительству.
Любой проект могу заверить в СРО.
Состав проекта:
Раздел АР
• Обмерочные планы этажей с экспликациями помещений
• Планы этажей С РАССТАНОВКОЙ МЕБЕЛИ
• Планы фасадов со всех сторон света
• Разрезы дома
• Основные узлы
• Экспликация состава стен и полов здания
• План кровли
• Спецификация оконных и дверных проемов
• 3D модель вашего дома (4 вида)
Раздел КР (различается, в зависимости от материала дома)
• План фундамента
• Планы щитов каркаса
• Планы устройства лаг перекрытия
• Планы устройства плит перекрытия
• Планы перемычек
• План стропильной системы
• Узлы и схемы соединения конструкций
• 3D модели каркаса здания
• ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, позволяющие закупить всё необходимое, без лишних затрат
Качественно разработаю новый проект в установленные сроки.
Проконсультирую и отвечу на все интересующие вопросы по готовому проекту.
Работа выполняется удаленно, встреча с клиентами только по г.Новосибирск
Звоните или пишите!