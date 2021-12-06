DariaBorisenko

Архитектор

Являюсь ведущим архитектором проектов.

Выполняю проектную и рабочую документацию индивидуальных жилых домов, бань, коттеджей.

За 5 лет работы накопилось более 50 готовых рабочих проектов, на любой вкус, различных габаритов и площади - покупаете готовый проект и можете сразу приступать к строительству.

Любой проект могу заверить в СРО.

Состав проекта:

Раздел АР

• Обмерочные планы этажей с экспликациями помещений

• Планы этажей С РАССТАНОВКОЙ МЕБЕЛИ

• Планы фасадов со всех сторон света

• Разрезы дома

• Основные узлы

• Экспликация состава стен и полов здания

• План кровли

• Спецификация оконных и дверных проемов

• 3D модель вашего дома (4 вида)

Раздел КР (различается, в зависимости от материала дома)

• План фундамента

• Планы щитов каркаса

• Планы устройства лаг перекрытия

• Планы устройства плит перекрытия

• Планы перемычек

• План стропильной системы

• Узлы и схемы соединения конструкций

• 3D модели каркаса здания

• ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, позволяющие закупить всё необходимое, без лишних затрат

Качественно разработаю новый проект в установленные сроки.

Проконсультирую и отвечу на все интересующие вопросы по готовому проекту.

Работа выполняется удаленно, встреча с клиентами только по г.Новосибирск

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