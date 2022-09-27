Ретушер

Привет!

Меня зовут Дарья, я опытный фоторедактор (ретушер).

В этой сфере я работаю уже около 2-х лет.

Владею такими программами, как:

- Adobe Photoshop.

- Adobe Lightroom.

Работаю с:

- Студийной серией снимков.

- Портретными фото.

- Разного рода личными и неформальными заданиями.

Знаю: основы ретуши, обтравки изображений, экспозиции, цветокоррекции и композиции.

Благодаря наработанным навыкам, без особого труда справлюсь с любым вашим заданием. Гарантирую качественное выполнение работы в короткие сроки.

Пишите, помогу вам получить качественные фотографии.