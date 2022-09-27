Ретушер
Привет!
Меня зовут Дарья, я опытный фоторедактор (ретушер).
В этой сфере я работаю уже около 2-х лет.
Владею такими программами, как:
- Adobe Photoshop.
- Adobe Lightroom.
Работаю с:
- Студийной серией снимков.
- Портретными фото.
- Разного рода личными и неформальными заданиями.
Знаю: основы ретуши, обтравки изображений, экспозиции, цветокоррекции и композиции.
Благодаря наработанным навыкам, без особого труда справлюсь с любым вашим заданием. Гарантирую качественное выполнение работы в короткие сроки.
Пишите, помогу вам получить качественные фотографии.
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Портфолио
- Ретушь фото3 просмотра