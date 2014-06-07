DariaErmolaeva

Образование: высшее - МГУ, Высшая школа телевидения.
Опыт работы:
Журнал «Япония: стили и жизни» (издатель – Посольство Японии). Автор статей. Лето 2010 - весна 2013.
Фотограф от посольства Японии на фестивале японской поп-культуры в кинотеатре «35mm» – осень 2010; в гостинице «Космос» – осень 2012.
Автор сюжета в телепрограмме «Галилео» на СТС – «Японская кухня», апрель 2012.
Автор, оператор и монтажер видеоверсии журнала «Cosmopolitan Shopping».
Примеры работ: Volvo Fasion Week (осень 2012); День красоты с Рив Гош (зима 2013); Видео со съемок февральской обложки (зима 2013).
Монтаж фильма «Он пел о единстве народа» Михаила Ермолаева.
Райтер на телеканале «Подмосковье» в выпускающей бригаде новостей (с октября 2013 года).
Владение языками: русский; испанский; английский разговорный.
Владение программами: монтажная программа Final Cut Pro; Adobe Photoshop (базовый уровень).
Имеется опыт в видео- и фотосъемке.
О себе: Интересуюсь искусством, в особенности литературой, кинематографом, фотографией и живописью. Пишу стихи и прозу, выступала на поэтических чтениях. Занималась в театральной студии, сейчас занимаюсь танцами. Работаю над контентом информационных порталов танго-школы elcentro в социальных сетях. Преподавала испанский язык (частные уроки).