DariaFisher

Творю. Пишу. Создаю. Развиваю. Организовываю. Выполняю.

﻿ Январь 2015 — Ноябрь 2017 2 года 11 месяцев

Посольство РФ в Канаде

Помощник руководителя

- организация и проведение мероприятий с соотечественниками и представителями иных посольств на все государственные праздники;

- организация тематических встреч с представителями МИД, Мин.Культуры и Мин.Спорта Канады;

- планирование, организация и проведение мероприятий, направленных на развитие

позитивного имиджа РФ на территории Канады;

- ведение деловой переписки;

- наполнение и ведение сайта (написание пресс-релизов, размещение дополнительных

материалов);

- рекламное сопровождение деятельности Представительства в сфере полиграфии (от

макета до сдачи готового тиража).

Апрель 2013 — Январь 2015

1 год 10 месяцев

Цифровая типография "Актив-Принт"

Менеджер по работе с клиентами -прием входящих заказов;

-формирование сметы заказа;

-расчет стоимости заказа по направлению цифровая полиграфия;

-расчет стоимости заказа по направлению широкоформатная печать;

-расчет стоимости заказа по направлению уф-печать;

-расчет стоимости плоттерной/каторной резки;

-расчет до-, и постпечатной подготовки по заказу;

-контроль производства;

-ведения заказа от расчета до отгрузки клиенту;

-контроль дебиторской задолжности;

-взаимодействие с подрядчиками по направлениям: офсетная печать, шелкография,тампо-печать,

сувенирной продукции.

-оформление заказов во внутренней программе "современные полиграфические

технологии";

-взаимодействие с дизайн-отделом,оформление тз,согласно индивидуальному запросу

клиента;

-расчет себестоимости заказов;

-консультирование клиента по всем направлениям,предоставляемой компанией;

-оформление первичных бухгалтерских документов;

-оформление договоров/приложений/доп.соглашений;

-координация транспортного отдела;

Октябрь 2012 — Апрель 2013

7 месяцев

TRADE.SU Информационное агентство

менеджер по рекламе

- прием входящих заявок;

- подготовка коммерческих предложений;

- расчет стоимости рекламных кампаний на ведущих площадках Сети интернет (Яндекс,

Гугл, Маил);

- расчет контекстной рекламы на собственных

порталах;

- выставление счетов и первичных бухгалтерских

документов;

- взаимодействие с дизайнерским отделом;

- утверждение и запуск рекламных кампаний;

- составление отчетов (внутренних, и клиентских);

Февраль 2012 — Октябрь 2012

9 месяцев

Агентство Бизнес Коммуникаций

Менеджер по рекламе

- Размещение рекламы по всем направлениям (пресса, наружная реклама, ТВ, Радио, Интернет)

- взаимодействие с подрядчиками Москвы и регионов:

- составление медиапланов, согласно бюджету.

- расчет стоимости РК под клиента.

- составление отчетов:

- сбор статистики:

- подготовка презентаций.

- организация работы дизайнеров.

- согласование креативов.

Февраль 2011 — Февраль 2012

1 год 1 месяц

Идальго Имидж

Менеджер медиа-отдела

- ведение рекламных кампаний;

- подготовка материалов для клиента;

- согласование креативов для старта РК;

- аналитика показателей хода РК;

- взаимодействие с клиентом;

- подготовка отчетов по каждой кампании:

- утверждение и запуск кампаний.

- ведение и сопровождение работы с главными подрядчиками в сфере СМИ;

- поиск новых подрядчиков для предоставления рекламных услуг;

- заключение договоров;

- организация полного цикла документооборота медиаотдела.

Ноябрь 2009 — Декабрь 2010

1 год 2 месяца

Оптима-группа Босния и Герцеговина

Ассистент международных проектов

- разработка и сопровождение социальных проектов по продвижению русской культуры (выставки, семинары, форумы, фестивали);

- осуществление деятельности по покупке прав на трансляцию русскоязычных мультфильмов;

- организация корпоративных мероприятий;

- ведение статистики и анализа эффективности рекламных кампаний;

- разработка, сопровождение и внедрение

рекламных проектов.

Апрель 2008 — Июль 2009

1 год 4 месяца

Кинокомпания "Русское"

Помощник режиссера

Проект "Свой-Чужой" реж. Т. Кабулов,

Проект "Королева Льда", реж. А. Селиванов.

Личный помощник,

Решение организаторских задач на съемочной площадке,

Работа "хлопушки".

Апрель 2007 — Август 2008

1 год 5 месяцев

Москотт-шуз

Ассистент отдела рекламы

- заключение договоров на исполнение заказов по предоставлению рекламной продукции, промо-акций, агитационных кампаний и пр.;

- ведение и поддержание базы данных оптовых продаж на территории РФ и стран СНГ;

- повышение розничных продаж, посредством размещения рекламы в СМИ;

- разработка новых рекламных проектов и

концепций;

- осуществление взаимодействия с ключевыми

клиентами компании;

- прием входящих звонков.

Педагогический колледж №5 Начальные классы, Социальная психология

DIGITAL MARKETING INSTITUTE DIGITAL MARKETING INSTITUTE, Интернет-маркетинг

Знание языков:

Русский — родной

Английский — базовый, разговорный

Навыки:

Наружная реклама Производство рекламных материалов The Bat Планирование рекламных кампаний Интернет-реклама Документооборот Полиграфия Первичная бухгалтерская документация Полиграфическая реклама Проведение рекламных кампаний Реклама Организаторские навыки Подготовка коммерческих предложений Работа со СМИ Умение работать в команде Организация выставок Работа на выставках

Опыт вождения:

Права категории B

Личностные качества: исполнительность, умение работать в коллективе, коммуникабельность,

стрессоустойчивость, инициативность, организованность, ответственность, легко

обучаема, пунктуальность, дисциплинированность.

Хобби: Фотография, литература, кино, современная поэзия, активный отдых.