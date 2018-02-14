DariaFisher

Январь 2015 — Ноябрь 20172 года 11 месяцев
Посольство РФ в Канаде
Помощник руководителя
- организация и проведение мероприятий с соотечественниками и представителями иных посольств на все государственные праздники;
- организация тематических встреч с представителями МИД, Мин.Культуры и Мин.Спорта Канады;
- планирование, организация и проведение мероприятий, направленных на развитие
позитивного имиджа РФ на территории Канады;
- ведение деловой переписки;
- наполнение и ведение сайта (написание пресс-релизов, размещение дополнительных
материалов);
- рекламное сопровождение деятельности Представительства в сфере полиграфии (от
макета до сдачи готового тиража).
Апрель 2013 — Январь 20151 год 10 месяцев
Цифровая типография "Актив-Принт"
Менеджер по работе с клиентами -прием входящих заказов;
-формирование сметы заказа;
-расчет стоимости заказа по направлению цифровая полиграфия;
-расчет стоимости заказа по направлению широкоформатная печать;
-расчет стоимости заказа по направлению уф-печать;
-расчет стоимости плоттерной/каторной резки;
-расчет до-, и постпечатной подготовки по заказу;
-контроль производства;
-ведения заказа от расчета до отгрузки клиенту;
-контроль дебиторской задолжности;
-взаимодействие с подрядчиками по направлениям: офсетная печать, шелкография,тампо-печать,
сувенирной продукции.
-оформление заказов во внутренней программе "современные полиграфические
технологии";
-взаимодействие с дизайн-отделом,оформление тз,согласно индивидуальному запросу
клиента;
-расчет себестоимости заказов;
-консультирование клиента по всем направлениям,предоставляемой компанией;
-оформление первичных бухгалтерских документов;
-оформление договоров/приложений/доп.соглашений;
-координация транспортного отдела;
Октябрь 2012 — Апрель 20137 месяцев
TRADE.SU Информационное агентство
менеджер по рекламе
- прием входящих заявок;
- подготовка коммерческих предложений;
- расчет стоимости рекламных кампаний на ведущих площадках Сети интернет (Яндекс,
Гугл, Маил);
- расчет контекстной рекламы на собственных
порталах;
- выставление счетов и первичных бухгалтерских
документов;
- взаимодействие с дизайнерским отделом;
- утверждение и запуск рекламных кампаний;
- составление отчетов (внутренних, и клиентских);
Февраль 2012 — Октябрь 20129 месяцев
Агентство Бизнес Коммуникаций
Менеджер по рекламе
- Размещение рекламы по всем направлениям (пресса, наружная реклама, ТВ, Радио, Интернет)
- взаимодействие с подрядчиками Москвы и регионов:
- составление медиапланов, согласно бюджету.
- расчет стоимости РК под клиента.
- составление отчетов:
- сбор статистики:
- подготовка презентаций.
- организация работы дизайнеров.
- согласование креативов.
Февраль 2011 — Февраль 20121 год 1 месяц
Идальго Имидж
Менеджер медиа-отдела
- ведение рекламных кампаний;
- подготовка материалов для клиента;
- согласование креативов для старта РК;
- аналитика показателей хода РК;
- взаимодействие с клиентом;
- подготовка отчетов по каждой кампании:
- утверждение и запуск кампаний.
- ведение и сопровождение работы с главными подрядчиками в сфере СМИ;
- поиск новых подрядчиков для предоставления рекламных услуг;
- заключение договоров;
- организация полного цикла документооборота медиаотдела.
Ноябрь 2009 — Декабрь 20101 год 2 месяца
Оптима-группа Босния и Герцеговина
Ассистент международных проектов
- разработка и сопровождение социальных проектов по продвижению русской культуры (выставки, семинары, форумы, фестивали);
- осуществление деятельности по покупке прав на трансляцию русскоязычных мультфильмов;
- организация корпоративных мероприятий;
- ведение статистики и анализа эффективности рекламных кампаний;
- разработка, сопровождение и внедрение
рекламных проектов.
Апрель 2008 — Июль 20091 год 4 месяца
Кинокомпания "Русское"
Помощник режиссера
Проект "Свой-Чужой" реж. Т. Кабулов,
Проект "Королева Льда", реж. А. Селиванов.
Личный помощник,
Решение организаторских задач на съемочной площадке,
Работа "хлопушки".
Апрель 2007 — Август 20081 год 5 месяцев
Москотт-шуз
Ассистент отдела рекламы
- заключение договоров на исполнение заказов по предоставлению рекламной продукции, промо-акций, агитационных кампаний и пр.;
- ведение и поддержание базы данных оптовых продаж на территории РФ и стран СНГ;
- повышение розничных продаж, посредством размещения рекламы в СМИ;
- разработка новых рекламных проектов и
концепций;
- осуществление взаимодействия с ключевыми
клиентами компании;
- прием входящих звонков.
Педагогический колледж №5 Начальные классы, Социальная психология
DIGITAL MARKETING INSTITUTE DIGITAL MARKETING INSTITUTE, Интернет-маркетинг
Знание языков:
Русский — родной
Английский — базовый, разговорный
Навыки:
Наружная реклама Производство рекламных материалов The Bat Планирование рекламных кампаний Интернет-реклама Документооборот Полиграфия Первичная бухгалтерская документация Полиграфическая реклама Проведение рекламных кампаний Реклама Организаторские навыки Подготовка коммерческих предложений Работа со СМИ Умение работать в команде Организация выставок Работа на выставках
Опыт вождения:
Права категории B
Личностные качества: исполнительность, умение работать в коллективе, коммуникабельность,
стрессоустойчивость, инициативность, организованность, ответственность, легко
обучаема, пунктуальность, дисциплинированность.
Хобби: Фотография, литература, кино, современная поэзия, активный отдых.