Cметчик

Закончила Петербургский государственный университет путей сообщения, специальность: инженер путей сообщения по направлению "Тоннели и метрополитены"

Опыт работы в сметном деле 5 лет (на подряде и генподряде)

Составляю сметы на следующие виды работ (промышленное и гражданское строительство/транспортное строительство):

1.Общестроительные работы;

2.Отделочные работы;

3.Реставрационные работы;

4.Электромонтажные работы.

Есть опыт в составлении исполнительной документации.

Владею Smeta Wizard, Гранд-смета, АВС, AutoCad, Revit.