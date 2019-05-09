Cметчик
Закончила Петербургский государственный университет путей сообщения, специальность: инженер путей сообщения по направлению "Тоннели и метрополитены"
Опыт работы в сметном деле 5 лет (на подряде и генподряде)
Составляю сметы на следующие виды работ (промышленное и гражданское строительство/транспортное строительство):
1.Общестроительные работы;
2.Отделочные работы;
3.Реставрационные работы;
4.Электромонтажные работы.
Есть опыт в составлении исполнительной документации.
Владею Smeta Wizard, Гранд-смета, АВС, AutoCad, Revit.
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Чертежи и Схемы
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