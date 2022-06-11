DariaIurchenko

Твой гид в английский язык. Прокачка грамматики, постановка хорошего произношения, работа с терминами из разных сфер

Ребята, привет. Меня зовут Дарья, я методист и педагог по английскому языку. Мой опыт работы 7 лет. Работала в языковых школах США и Китая. Выпустилась из Государственного Университета штата Арканзас (Arkansas State University).

Являюсь автором учебного пособия по английскому языку, которое будет издано в Китае в 2023 году.

Я как никто другой знаю, что знание языка дает много возможностей, поэтому со своими учениками всегда занимаемся на их отличный результат и достижение целей. Под каждого ученика у меня индивидуальный подход, смотря на цели каждого из учеников. Занимаемся по Google Documents и игровым платформам, сразу применяем пройденный материал на практике, используя в диалогах. Детали расскажу вам при созвоне. Занимаемся обычно 75 минут, тк часа порой недостаточно.

С удовольствием помогу вам с изучением/повторением грамматики английского языка, с изучением тем которые применяются только носителями, с поставлением произношения и улучшением навыков разговора применяя термины из разных сфер: шоппинг, предметы в доме, менеджмент, спортивные тренировки, блюда разных стран мира и их приготовление и много много других.

Также предлагаю занятия по

Бизнес английскому,

Английскому для специалистов HR,

Английскому для путешествий,

Английскому с нуля