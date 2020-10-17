Добавлю яркие краски в вашу фотографию.

Доброго времени суток.

Вот уже более 3-х лет я предоставляю свои услуги в сфере дизайна и обработке фотографий ( создание дизайн проектов, презентаций, инфографиков, оформление постов и групп в социальных сетях, каналов и пр. работ.)

Выявление проблем, составление плана работы, заполнение брифа.

Выполнение заказа от нескольких часов до нескольких дней.

Гарантия доработки без ограничения по времени.

Цены ниже рыночных, реальные отзывы от заказчиков.

Отвечу и проконсультирую по любым вопросам.