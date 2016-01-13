Переводы с/на испанский язык, редактирование, литературная обработка текста на русском и испанском языках.

Владею испанским языком на уровне С1 (уровень профессионального владения). Прохожу обучение в Институте Сервантеса г. Москва на уровне С1.

Имеется сертификат DELE уровня B2 (продвинутый),

Проходила обучение в школе испанского языка Enforex в г. Валенсия (Испания)на уровне A2.

Защитила на отлично дипломную работу в РГГУ (г. Москва) на тему "Политика правительств Испанской Социалистической Рабочей Партии в области культуры в 2004-2011 гг. (по данным периодической печати)", написанную на основе материалов на испанском языке (СМИ, законы, постановления).

Успешно преподаю испанский язык детям и взрослым.