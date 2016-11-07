DariaKuzmina

В настоящее время студентка ФИЯ (перевод и переводоведение) ТГУ третьего курса. Ищу подработку по специальности. Выполню качественный перевод для Вас.

Сфера моей деятельности:

перевод английских текстов различной тематики на русский

перевод русских текстов различной тематики на английский

редактирование текстов (русский, английский язык)

рерайтинг

художественный, юридический, экономический перевод.

составление и написание резюме, анкет, деловых писем под заказчика (на английском языке)

помощь студентам

Время выполнения работы зависит от объема текста и его специфики.

Со мной можно связаться вконтакте : https://vk.com/id181250596