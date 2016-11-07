DariaKuzmina

В настоящее время студентка ФИЯ (перевод и переводоведение) ТГУ третьего курса. Ищу подработку по специальности. Выполню качественный перевод для Вас.
Сфера моей деятельности:
- перевод английских текстов различной тематики на русский
- перевод русских текстов различной тематики на английский
- редактирование текстов (русский, английский язык)
- рерайтинг
- художественный, юридический, экономический перевод.
- составление и написание резюме, анкет, деловых писем под заказчика (на английском языке)
- помощь студентам
Со мной можно связаться вконтакте : https://vk.com/id181250596
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