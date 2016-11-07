DariaKuzmina

Дарья DariaKuzmina

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
В настоящее время студентка ФИЯ (перевод и переводоведение) ТГУ третьего курса. Ищу подработку по специальности. Выполню качественный перевод для Вас.

 Сфера моей деятельности:

  • перевод  английских текстов различной тематики на русский
  • перевод русских текстов различной тематики на английский
  • редактирование текстов (русский, английский язык)
  • рерайтинг
  • художественный, юридический, экономический перевод.
  • составление и написание резюме, анкет, деловых писем под заказчика (на английском языке)
  • помощь студентам
Время выполнения работы зависит от объема текста и его специфики.

Со мной можно связаться вконтакте : https://vk.com/id181250596