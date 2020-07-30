DariaLeclerc

Начинающий веб-разработчик
- Знание и опыт в работе со стандартизированным языком разметки - HTML;
- Знание и опыт в работе с каскадными таблицами стилей - CSS:
- Знание и опыт работы со скриптовым языком общего назначения – PHP, а также базовое применение phpMyAdmin для администрирования MySQL;
- Базовые навыки работы в JavaScript;
- Знание принципов построения и работы веб-сайтов;
- Опыт работы создания веб-сайтов;
- Навыки работы в платформе создания веб-сайтов WordPress;
- Возможное применение конструкторов для разработки сайтов – Tilda, Wix;
- Базовые навыки работы в сфере SMM-продвижения (оформление дизайна страницы для спортивного клуба ТХЭКВОНДО «ВОЗРОЖДЕНИЕ») для наработки опыта в
работе с заказчиком