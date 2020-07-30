DariaLeclerc

Дарья Судьина DariaLeclerc

 
25 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
веб-разработчик

Начинающий веб-разработчик

-         Знание и опыт в работе со стандартизированным языком разметки - HTML;

-         Знание и опыт в работе с каскадными таблицами стилей - CSS:

-         Знание и опыт работы со скриптовым языком общего назначения – PHP, а также базовое применение phpMyAdmin для администрирования MySQL;

-         Базовые навыки работы в JavaScript;

-         Знание принципов построения и работы веб-сайтов;

-         Опыт работы создания веб-сайтов;

-         Навыки работы в платформе создания веб-сайтов WordPress;

-         Возможное применение конструкторов для разработки сайтов – Tilda, Wix;

-         Базовые навыки работы в сфере SMM-продвижения (оформление дизайна страницы для спортивного клуба ТХЭКВОНДО «ВОЗРОЖДЕНИЕ») для наработки опыта в

работе с заказчиком

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSTilda