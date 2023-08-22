Дарья
Профессиональный фрилансер
О мне:
Я - молодой и амбициозный фрилансер с богатым опытом работы в сфере обслуживания, маркетинга и создания контента. Мои многогранные навыки позволяют мне успешно справляться с разнообразными задачами и эффективно взаимодействовать с клиентами.
Опыт работы:
Фрилансер по контент-маркетингу и управлению социальными медиа
Создание привлекательного контента для Instagram, включая посты, сториз и ролики в режиме "reels"
Разработка и реализация стратегий контент-маркетинга, анализ алгоритмов Instagram
Взаимодействие с аудиторией, увеличение охвата в 3 раза умерших страниц, которые когда то были популярны.
Шоколатье и дизайнер продуктов
Разработка оригинальных дизайнов для наборов и букетов из клубники в шоколаде
Индивидуальное создание продуктов на заказ с учетом пожеланий клиентов
Менеджер зала и официант
Управление залом заведения, составление графика работы
Обучение персонала продажам, клиентскому обслуживанию и управлению конфликтными ситуациями
Бариста и специалист по программе "постер"
Продажа кофе, кондитерских изделий и зерна
Полное ведение программы "постер"
создание сезонных напитков
Образование:
Бакалавр по Энергетике и электротехнике - Сургутский государственный университет (СурГу), 2023г
Навыки:
Управление социальными медиа (Instagram)
Создание привлекательного контента, визуала
Обслуживание клиентов и продажи
Дизайн упаковки и продуктов
Менеджмент и организация работы
Контакты:
Электронная почта: [email protected]
Instagram: личный: @_d_a_r_i_a_m , рабочий: @klubnika_surgut