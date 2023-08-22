DariaM07

Дарья Миронова DariaM07

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Дарья

Профессиональный фрилансер

О мне:

Я - молодой и амбициозный фрилансер с богатым опытом работы в сфере обслуживания, маркетинга и создания контента. Мои многогранные навыки позволяют мне успешно справляться с разнообразными задачами и эффективно взаимодействовать с клиентами.

Опыт работы:

  • Фрилансер по контент-маркетингу и управлению социальными медиа

    • Создание привлекательного контента для Instagram, включая посты, сториз и ролики в режиме "reels"

    • Разработка и реализация стратегий контент-маркетинга, анализ алгоритмов Instagram

    • Взаимодействие с аудиторией, увеличение охвата в 3 раза умерших страниц, которые когда то были популярны.

  • Шоколатье и дизайнер продуктов

    • Разработка оригинальных дизайнов для наборов и букетов из клубники в шоколаде

    • Индивидуальное создание продуктов на заказ с учетом пожеланий клиентов

  • Менеджер зала и официант

    • Управление залом заведения, составление графика работы

    • Обучение персонала продажам, клиентскому обслуживанию и управлению конфликтными ситуациями

  • Бариста и специалист по программе "постер"

    • Продажа кофе, кондитерских изделий и зерна

    • Полное ведение программы "постер"

    • создание сезонных напитков

Образование:

Бакалавр по Энергетике и электротехнике - Сургутский государственный университет (СурГу), 2023г

Навыки:

  • Управление социальными медиа (Instagram)

  • Создание привлекательного контента, визуала

  • Обслуживание клиентов и продажи

  • Дизайн упаковки и продуктов

  • Менеджмент и организация работы

Контакты:

Электронная почта: [email protected]

Instagram:  личный: @_d_a_r_i_a_m , рабочий: @klubnika_surgut