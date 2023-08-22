Дарья

Профессиональный фрилансер

О мне:

Я - молодой и амбициозный фрилансер с богатым опытом работы в сфере обслуживания, маркетинга и создания контента. Мои многогранные навыки позволяют мне успешно справляться с разнообразными задачами и эффективно взаимодействовать с клиентами.

Опыт работы:

Фрилансер по контент-маркетингу и управлению социальными медиа Создание привлекательного контента для Instagram, включая посты, сториз и ролики в режиме "reels" Разработка и реализация стратегий контент-маркетинга, анализ алгоритмов Instagram Взаимодействие с аудиторией, увеличение охвата в 3 раза умерших страниц, которые когда то были популярны.

Шоколатье и дизайнер продуктов Разработка оригинальных дизайнов для наборов и букетов из клубники в шоколаде Индивидуальное создание продуктов на заказ с учетом пожеланий клиентов

Менеджер зала и официант Управление залом заведения, составление графика работы Обучение персонала продажам, клиентскому обслуживанию и управлению конфликтными ситуациями

Бариста и специалист по программе "постер" Продажа кофе, кондитерских изделий и зерна Полное ведение программы "постер" создание сезонных напитков



Образование:

Бакалавр по Энергетике и электротехнике - Сургутский государственный университет (СурГу), 2023г

Навыки:

Управление социальными медиа (Instagram)

Создание привлекательного контента, визуала

Обслуживание клиентов и продажи

Дизайн упаковки и продуктов

Менеджмент и организация работы

Контакты:

Электронная почта: [email protected]

Instagram: личный: @_d_a_r_i_a_m , рабочий: @klubnika_surgut