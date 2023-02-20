Сценарист/Копирайтер/Автор

Образование:

Высшее, бакалавр; ИЖЛТ (2015-2019) журналистика ПТС литература

Дополнительное образование:

Сценарист; Skillbox (2021-2022)

Опыт работы:

Культорганизатор; МБУК ДК им.Ю.А.Гагарина (2021 - по н.в.).

Обязанности: создание сценариев для интерактивных программ, спектаклей, квестов, концертов, выставок, общественных мероприятий.

Организация и проведение вышеуказанных программ. Подготовка звукового и художественного оформления. Составление планов работы. Ведение документации. Освещение работы учреждения в соцсетях.

Копирайтер; Фриланс (2019 - по н.в.)

-Сценарии интерактивных программ, постановок, сольных выступлений, концертов.

-Статьи для сайтов

-Статьи в сфере репутационного маркетинга

Занимаюсь написанием творческих текстов и сценариев около 8 лет.

Есть опыт в написании SEO-статей и журналистских текстов. Работаю в разных жанрах и активно интересуюсь сценаристикой и литературной работой.

Есть опыт написания сценариев. Знаю законы драматургии, как выстраивать линии повествования и развития героев. Готова учиться и развиваться в этой области.

Прошла дополнительное обучение на платформе Skillbox по профессии "Сценарист".

В рамках обучения в институте в качестве дополнительных дисциплин закончила следующие курсы:

1. «Кино и ТВ» , «История кинематографа». Преподаватель - Виталий Калинин (ВГИК)

2. Курсы сценарного мастерства у А. Сегеня (ЛИ им.Горького)

3. Курс "Литературное творчество". Преподаватели - Е.М.Шевченко, Л.Бежин.

4. Курс "Драматургия", преподаватель - А.С.Дежуров

Опыт написания сценариев: короткий метр, театрализованные экскурсии, постановки, спектакли, интерактивные программы, квесты, концерты, выставки, конкурсы, викторины, городские праздники.

Интересуюсь теорией и историей кино, играми, психологией, авторской мультипликацией, искусством, древней историей.

Широкий круг интересов, начитанность, творческий подход. Умение работать в режиме многозадачности, умение писать в разных стилях и жанрах, владение литературными приемами.