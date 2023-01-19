DariaPupach

Переводчик, экономист, финансист Образование: «Белорусский государственный технологический университет», специальность «экономика и управление на предприятии» (2017-2021) - степень бакалавра; «Белорусский государственный технологический университет», специальность «экономика» - магистратура (2021-2022) Опыт работы: ООО «Комфорт в кубе» - экономист (2022-2023) СООО «Проди» - экономист (2021-2022) IT-центр Мингорисполкома (2020) - специалист по работе с клиентами Знание языков: Белорусский - родной Русский -родной Английский -B2 - среднепродвинутый Повышение квалификации, курсы: Изучение английского языка уровня upper intermediate Личные качества: грамотное планирование рабочего времени, внимательность, организованность, доброжелательность, ответственность.

Я против войны в Украине !