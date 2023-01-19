DariaPupach

Дарья Пупач DariaPupach

 
23 годаБеларусь/Минск
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Переводчик, экономист, финансист

Образование: «Белорусский государственный технологический университет», специальность «экономика и управление на предприятии» (2017-2021) - степень бакалавра;

«Белорусский государственный технологический университет», специальность «экономика» - магистратура (2021-2022)

Опыт работы:

ООО «Комфорт в кубе» - экономист (2022-2023)

СООО «Проди» - экономист (2021-2022)

IT-центр Мингорисполкома (2020) - специалист по работе с клиентами

Знание языков: Белорусский - родной

Русский -родной

Английский -B2 - среднепродвинутый

Повышение квалификации, курсы:

Изучение английского языка уровня upper intermediate

Личные качества: грамотное планирование рабочего времени, внимательность, организованность, доброжелательность, ответственность.