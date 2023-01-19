DariaPupach

Переводчик, экономист, финансист
Образование: «Белорусский государственный технологический университет», специальность «экономика и управление на предприятии» (2017-2021) - степень бакалавра;
«Белорусский государственный технологический университет», специальность «экономика» - магистратура (2021-2022)
Опыт работы:
ООО «Комфорт в кубе» - экономист (2022-2023)
СООО «Проди» - экономист (2021-2022)
IT-центр Мингорисполкома (2020) - специалист по работе с клиентами
Знание языков: Белорусский - родной
Русский -родной
Английский -B2 - среднепродвинутый
Повышение квалификации, курсы:
Изучение английского языка уровня upper intermediate
Личные качества: грамотное планирование рабочего времени, внимательность, организованность, доброжелательность, ответственность.
Я против войны в Украине!