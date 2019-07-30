DariaSamsonowa

http://dariyasamsonowa.tilda.ws

Здравствуйте. Меня зовут Самсонова Дарья и я администратор онлайн школы. Помогу интернет предпринимателю избавиться от технической рутины и больше времени уделять своему проекту. Недавно я овладела навыками технического специалиста в области онлайн образования и хочу быть полезна людям. Вот несколько причин, которые позволят вам остановить свой выбор на моей кандидатуре: я обучаемый человек, стремлюсь к новым знаниям и навыкам, ответственная и доброжелательная, серьёзно отношусь к поставленной задачи, постоянно развиваюсь в разных сферах жизни. Буду рада помочь вам в вашем бизнесе.