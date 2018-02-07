DariaSobreira

Переводчик, путешественник, автор книги

Добрый день, меня зовут Дарья.

Я свободно владею английским и португальским (бразильский и европейский варианты) языками. Окончила ин яз, училась в Академии при Министерстве Иностранных дел РФ. Обучалась у Дмитрия Петрова (лично и на курсах) итальянскому и французскому языкам).

Живу в Лиссабоне, замужем, мачеха 2 прекрасных детей. Много путешествую, общаюсь с людьми со всего света. 2 года назад выжила в серьезной аварии и написала об этом позитивную книжку.

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