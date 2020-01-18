DariaSpiridonova

7 лет опыта работы в рекламной компании на должности руководителя проектами (2 года), а в последующем и руководителем проектного отдела (5 лет). Сфера: ивент (от а-я), PR, дизайн, застройка стендов, инсталляций, фотозон и пр. (в качестве руководителя-организатора проекта) и пр.
Отсюда многолетний опыт работы в режиме многозадачности, управлении людьми и процессами.
А также работы на телевидении, в качестве корреспондента (написание текстов, съемка и озвучка сюжетов, роликов).
Готова взяться за организацию полную/частичную мероприятий любой сложности.
А также:
- написание текстов;
- расшифровка видео и аудио роликов;
- подготовка - написание ТЗ;
- подбор сотрудников, помощь HR;
- оформление презентаций;
- маркетинговые исследования;
- анализ сайтов;
- размещение вакансий;
- звонки (холодные, по базе), и др.
Навыки: знание пакета программ Microsoft Office, Adobe Photoshop, ARCHICAD.