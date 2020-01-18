DariaSpiridonova

Дарья DariaSpiridonova

 
31 годРоссия/Сочи
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Управление проектами, процессами. Расшифровка текстов. Аудит. Маркетинговые исследования. Дизайн (архитектурные проекты).

7 лет опыта работы в рекламной компании на должности руководителя проектами (2 года), а в последующем и руководителем проектного отдела (5 лет).  Сфера: ивент (от а-я), PR, дизайн, застройка стендов, инсталляций, фотозон и пр. (в качестве руководителя-организатора проекта) и пр. 

Отсюда многолетний опыт работы в режиме многозадачности, управлении людьми и процессами.

А также работы на телевидении, в качестве корреспондента (написание текстов, съемка и озвучка сюжетов, роликов). 

Готова взяться за организацию полную/частичную мероприятий любой сложности. 

А также: 

- написание текстов;

- расшифровка видео и аудио роликов;

- подготовка - написание ТЗ;

- подбор сотрудников, помощь HR;

- оформление презентаций;

- маркетинговые исследования;

- анализ сайтов;

- размещение вакансий;

- звонки (холодные, по базе), и др. 

Навыки: знание пакета программ Microsoft Office, Adobe Photoshop, ARCHICAD. 

ArchiCADPhotoshop