UX/UI designer

Я начинающий UX/UI designer. Опыт дизайна – 1 год.



Мое резюме можно посмотреть тут : https://www.notion.so/UX-UI-designer-0cd0bde0aa3b41409c4c2b2183ca66c8



Последний год я работаю как дизайнер-фрилансер. Часть моих работ вы можете посмотреть в моих портфолио на dribbble.com/Dasha_Suvorova или behance.net/dariasuvorova2 .

Я владею всем необходимыми навыками UX/ UI дизайна. В моем портфолио есть работы с web, mobile проектами, адаптивный дизайн. Работаю в Figma: прототипирование, работа с компонентами и auto layout.

Большой опыт работы с продуктовыми командами. За 3 года работы в стартапе, я научилась находить подход к любому клиенту, собирать фидбек и проводить аналитику по продукту. Этот опыт помогает мне сейчас в работе пользовательскими сценариями.