Я начинающий UX/UI designer. Опыт дизайна – 1 год.
Мое резюме можно посмотреть тут : https://www.notion.so/UX-UI-designer-0cd0bde0aa3b41409c4c2b2183ca66c8
Последний год я работаю как дизайнер-фрилансер. Часть моих работ вы можете посмотреть в моих портфолио на dribbble.com/Dasha_Suvorova или behance.net/dariasuvorova2 .
Я владею всем необходимыми навыками UX/ UI дизайна. В моем портфолио есть работы с web, mobile проектами, адаптивный дизайн. Работаю в Figma: прототипирование, работа с компонентами и auto layout.
Большой опыт работы с продуктовыми командами. За 3 года работы в стартапе, я научилась находить подход к любому клиенту, собирать фидбек и проводить аналитику по продукту. Этот опыт помогает мне сейчас в работе пользовательскими сценариями.
Портфолио
- Социальная сеть15 просмотров
- Онлайн-калькулятор калорий14 просмотров
- Чек онлайн-магазина20 просмотров
- Музыкальный плеер34 просмотра
- Приложение авиакомпании18 просмотров
- Аренда автомобилей40 просмотров
- Онлайн-магазин брендовых кроссовок13 просмотров
- Приложение "Умный дом"19 просмотров
- Мобильный банк13 просмотров
- Мобильное приложение для Tesla16 просмотров