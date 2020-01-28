Переводы Русский↔Английский, Русский↔Французский

Второе высшее образование получила во Франции по специальности Глобальный менеджмент. 4 года прожила во Франции, и уже более полугода живу в Англии. Более 3х лет работаю как Export Sales Executive во французской компании. В работе постоянно использую разговорный и письменный английский и французский языки.

Могу помочь с переводами текстов, а также транскрипцией аудио и видео записей в письменный формат. Отлично владею современным слэнгом, в случае если вам необходимо сделать текст более живым.