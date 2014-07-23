Компания VERNA с 2000 года является одним из лидеров по предоставлению комплексных услуг в области ИТ-аутсорсинга на рынке Украины.
Наша компания оказывает услуги по аутсорсингу удаленной технической поддержке и администрированию рабочих мест пользователей, сетевой и телекоммуникационной инфраструктуры, серверного оборудования в странах СНГ.
Преимущества совместной работы с нами:
- Низкая стоимость квалифицированных специалистов из Украины;
- Отсутствие языкового барьера;
- Поддержка сервисов согласно графика работы Вашего предприятия: 9х5, 12х7 и 24х7;
- Гарантия конфиденциальности. Мы готовы заключить с Вами договор о конфиденциальности, при этом они подписаны со всеми нашими сотрудниками и партнерами;
- Возможность организации пилотного проекта для оценки экономической целесообразности;
- Успешный опыт сервисной и технической поддержки более чем 150 украинских и зарубежных компаний;
- Качество предоставляемых услуг соответствует стандартам IT Infrastructure Library (ITIL) и IT Service Management (ITSM);
- Финансовый рычаг управления по единому SLA, подкрепленному штрафными санкциями.
Услуги VERNA по удаленной технической поддержки
- Поддержка рабочих станций;
- Поддержка серверного оборудования: настройка серверов, мониторинг и регулярное системное администрирование;
- Сопровождение базовой ИТ инфраструктуры компаний любого масштаба: службы AD, DNS, DHCP;
- Поддержка почтовой системы MS Exchange;
- Администрирование баз данных: Oracle Database и Microsoft SQL Server;
- Поддержка среды виртуализации: MS Hyper-V, VMware, Citrix, виртуализация рабочих cтолов VMware, Citrix, Microsoft;
- Поддержка систем хранения данных (СХД);
- Поддержка оборудования LAN, Wi-Fi, WAN, IP-телефонии, контакт-центров, систем видеоконференцсвязи (ВКС); – построенных на базе решений Cisco, Aruba, Fortinet, HP;
- Управление общими файловыми ресурсами;
- Управление корпоративными порталами на базе MS Sharepoint.
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