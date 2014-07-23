Удаленная тех.поддержка рабочих мест, сетевого и серверного оборудования

Компания VERNA с 2000 года является одним из лидеров по предоставлению комплексных услуг в области ИТ-аутсорсинга на рынке Украины.

Наша компания оказывает услуги по аутсорсингу удаленной технической поддержке и администрированию рабочих мест пользователей, сетевой и телекоммуникационной инфраструктуры, серверного оборудования в странах СНГ.

Преимущества совместной работы с нами:

- Низкая стоимость квалифицированных специалистов из Украины;

- Отсутствие языкового барьера;

- Поддержка сервисов согласно графика работы Вашего предприятия: 9х5, 12х7 и 24х7;

- Гарантия конфиденциальности. Мы готовы заключить с Вами договор о конфиденциальности, при этом они подписаны со всеми нашими сотрудниками и партнерами;

- Возможность организации пилотного проекта для оценки экономической целесообразности;

- Успешный опыт сервисной и технической поддержки более чем 150 украинских и зарубежных компаний;

- Качество предоставляемых услуг соответствует стандартам IT Infrastructure Library (ITIL) и IT Service Management (ITSM);

- Финансовый рычаг управления по единому SLA, подкрепленному штрафными санкциями.

Услуги VERNA по удаленной технической поддержки

- Поддержка рабочих станций;

- Поддержка серверного оборудования: настройка серверов, мониторинг и регулярное системное администрирование;

- Сопровождение базовой ИТ инфраструктуры компаний любого масштаба: службы AD, DNS, DHCP;

- Поддержка почтовой системы MS Exchange;

- Администрирование баз данных: Oracle Database и Microsoft SQL Server;

- Поддержка среды виртуализации: MS Hyper-V, VMware, Citrix, виртуализация рабочих cтолов VMware, Citrix, Microsoft;

- Поддержка систем хранения данных (СХД);

- Поддержка оборудования LAN, Wi-Fi, WAN, IP-телефонии, контакт-центров, систем видеоконференцсвязи (ВКС); – построенных на базе решений Cisco, Aruba, Fortinet, HP;

- Управление общими файловыми ресурсами;

- Управление корпоративными порталами на базе MS Sharepoint.