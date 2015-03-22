DariaZemskikh

Основное образование:неполное высшее

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», с2011 по настоящее время

Студент 4 курса

Специальность:журналистика

Ранее имела опыт работы корреспондентом на ТВ и новостном сайте

Продвинутый пользователь ПК, Internet и компьютерных программ Microsoft Word, Excel, Adobe Premiere, Adobe Photoshop.

Иностранный язык:

Английский: Intermediate

Обладаю грамотным русским языком, четкой дикцией,способна быстро ориентироваться в информации. Трудолюбива, коммуникабельна,

пунктуальна и ответственна.

С радостью попробую себя в смежных сферах, связанных с работой с медиапродуктами.

Портфолио: http://chelyabinsk.rfn.ru/rnews.html?id=981963

http://chelyabinsk.rfn.ru/rnews.html?id=820483

http://chelyabinsk.rfn.ru/rnews.html?id=813483

http://chelyabinsk.rfn.ru/rnews.html?id=825603

http://www.chel.aif.ru/travel/1352297

http://www.chel.aif.ru/travel/1352262

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