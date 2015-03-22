DariaZemskikh

Основное образование:неполное высшее
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», с2011 по настоящее время
Студент 4 курса
Специальность:журналистика
Ранее имела опыт работы корреспондентом на ТВ и новостном сайте
Продвинутый пользователь ПК, Internet и компьютерных программ Microsoft Word, Excel, Adobe Premiere, Adobe Photoshop.
Иностранный язык:
Английский: Intermediate
Обладаю грамотным русским языком, четкой дикцией,способна быстро ориентироваться в информации. Трудолюбива, коммуникабельна,
пунктуальна и ответственна.
С радостью попробую себя в смежных сферах, связанных с работой с медиапродуктами.
Портфолио: http://chelyabinsk.rfn.ru/rnews.html?id=981963
http://chelyabinsk.rfn.ru/rnews.html?id=820483
http://chelyabinsk.rfn.ru/rnews.html?id=813483
http://chelyabinsk.rfn.ru/rnews.html?id=825603
http://www.chel.aif.ru/travel/1352297
http://www.chel.aif.ru/travel/1352262
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