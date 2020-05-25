DariaZhelanova

Контент-менеджер

Привет! Я Дарья, живу в Перми, мне 26. Я веб-мастер.

После работы бухгалтером на первичной документации, ушла в декрет по уходу за ребёнком, и последние 3 года занималась воспитанием сына и изучением ремесла сайтостроения и интернет-маркетинга.

Если говорить проще, а писать структурировано, то в большей степени обязанности включали:

1) Работу с контентом, в которую входит выкладка статей, товаров, новостей в системах управления сайтом (Wordpress, ModX, 1С-Битрикс и пр.). Оформление, корректировка, SEO-теги.

2) Публикация контента в социальных сетях

3) Работу с ключевыми словами (сбор, логическое структурирование и передача в удобном виде специалистам в области SEO и PPC/контекстной рекламы).

4) Размещение отзывов или ответы на них

5) Поиск, сбор и упоминаний и новостей о компании для дальнейшего анализа (работа с репутацией).

Имею базовые знания в области SEO (продвижение сайтов, с помощью контента), SMM (ведение групп/технологии продвижения), PPC (настройка и ведение рекламных компаний на Яндексе и в Google). Постоянно просматриваю свежие курсы в упомянутых областях.

Еще я могу:

Легко поставить задание копирайтеру и дизайнеру или напишу письмо потенциальному партнеру для обмена трафиком.

Меня не пугает рутинность! Разберу таблицы на 10000 строк по заданным параметрам.

Чего я не делаю:

не звоню, не продаю

не анализирую

не готовлю отчеты

В момент написания резюме я не претендую на должность интернет-маркетолога или ведущего специалиста, но имею сильный бэкграунд в виде супруга, который начинал с SEO-специалиста, а сейчас работает директором по развитию у регионального оператора связи.

Мой уровень - администратор для сайта и социальных сетей и SEO-специалист. Если вам нужен такой человек, то я буду рада познакомиться.

Если это важно, мои лучшие качества: cтрессоустойчивость, ответственность, обучаемость.