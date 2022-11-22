Daria_Hulinska

3d визуализатор

Ви початківець чи досвідчений дизайнер?

Вам потрібна якісна 3D візуалізація?

Я допоможу Вам із вирішенням цього завдання!

Разом вирішимо вашу проблему та отримаємо відмінний результат!

Вітаю! Мене звати Дарья.

Я сертифікований 3D візуалізатор. Допоможу вам та вашим клієнтам побачити майбутній результат ваших дизайн проектів.

Працюю у програмах:

• 3DsMax

• Corona Render

• Photoshop

Що я можу надати вам:

• Щоденний звіт про виконану роботу

• Дотримання обговорених термінів.

• Відповідальне ставлення до замовлення.

• 2 кола правок зі змінами не більше 30%.

Що потрібно від вас для успішного виконання роботи:

• Детальний опис результату, який ви бажаєте отримати (і чого не бажаєте бачити)

• Надання готових креслень/планів з розмірами

• Надання текстур/конкретних 3D моделей (за наявності).

• Початкові матеріали для роботи (технічне завдання).

За їх наявності швидкість роботи помітно скорочується.

Як проходить моя робота:

• Спілкування з Вами та обговорення всіх побажань щодо роботи

• Починаю свою роботу того ж дня.

За якою ціною ви можете отримати цю послугу:

• Початкова вартість від 3 USD/м2.

• Кожне замовлення унікальне, тому остаточна вартість проекту залежить від ТЗ, кількості внесених правок та термінів виконання роботи.