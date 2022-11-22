Daria_Hulinska

Ви початківець чи досвідчений дизайнер?
Вам потрібна якісна 3D візуалізація?
Я допоможу Вам із вирішенням цього завдання!
Разом вирішимо вашу проблему та отримаємо відмінний результат!
Вітаю! Мене звати Дарья.
Я сертифікований 3D візуалізатор. Допоможу вам та вашим клієнтам побачити майбутній результат ваших дизайн проектів.
Працюю у програмах:
• 3DsMax
• Corona Render
• Photoshop
Що я можу надати вам:
• Щоденний звіт про виконану роботу
• Дотримання обговорених термінів.
• Відповідальне ставлення до замовлення.
• 2 кола правок зі змінами не більше 30%.
Що потрібно від вас для успішного виконання роботи:
• Детальний опис результату, який ви бажаєте отримати (і чого не бажаєте бачити)
• Надання готових креслень/планів з розмірами
• Надання текстур/конкретних 3D моделей (за наявності).
• Початкові матеріали для роботи (технічне завдання).
За їх наявності швидкість роботи помітно скорочується.
Як проходить моя робота:
• Спілкування з Вами та обговорення всіх побажань щодо роботи
• Починаю свою роботу того ж дня.
За якою ціною ви можете отримати цю послугу:
• Початкова вартість від 3 USD/м2.
• Кожне замовлення унікальне, тому остаточна вартість проекту залежить від ТЗ, кількості внесених правок та термінів виконання роботи.